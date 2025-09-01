VIDEO: Canela, la perrita callejera que adoptó a una familia

Siendo sinceros, no solo el humano conecta con el perro, ellos también nos eligen y se enamoran de nosotros. Es un sentimiento inexplicable, pero cualquiera que haya adoptado a un perro, sabe de lo que estamos hablando. Si no lo sabes, este video que se hizo viral es la descripción gráfica de ese sentimiento.

Canela, la perrita que encontró a su familia para siempre

La conmovedora historia se hizo viral luego de que una niña, encariñada con una perrita callejera, le pidiera a su papá que la adoptara. Lo más tierno fue que la perrita, a la que bautizaron como Canela, ya había decidido quedarse con ellos.

La pequeña y su familia solían cruzarse con Canela en varias ocasiones, hasta que el cariño fue creciendo. Al no aparecer ningún dueño que la buscara, la niña insistió en que la perrita se quedara definitivamente en su hogar. Ante la negativa del padre, la niña comenzó a llorar y Canela corrió a consolarla. Unos instantes después, Canela demostró que ya los había adoptado ella a ellos. La perrita se subió al coche con un poco de dificultad.

El padre queda sorprendido por la hazaña de la perrita, y la niña feliz exclama: “Qué bueno que veniste”.

Esta niña veía siempre a una perrita callejera, le puso nombre y al final la adoptó. pic.twitter.com/DGUqdynW6D — ceciarmy (@ceciarmy) August 28, 2025

De la calle a un hogar lleno de amor

Así es como finalmente, Canela eligió a su familia: los siguió, se dejó cargar y no mostró ninguna intención de volver a la calle. Todo indica que ahora esta pequeña vive rodeada de cuidados y cariño, lejos de los peligros y las carencias que enfrentan los animales sin hogar.

Esta tierna escena recuerda que miles de perritos callejeros esperan una segunda oportunidad y que la adopción responsable puede cambiarles la vida para siempre tanto a ellos como a nosotros.

Y tú, ¿ya adoptaste a algún perrito?

También te puede interesar: VIDEO: Rescatan a niño que se trepó a las vías del monorriel en Hersheypark, Pensilvania