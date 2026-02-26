¿Fue hecho con IA? Captan a perrito bailando en un sonidero de México (VIDEO)

Los sonideros son una parte importante dentro de la riqueza cultural que existe en México, sobre todo en los barrios populares que están dentro de la capital del país. En ese sentido, un video que circula en redes ha presenciado la forma en cómo un perrito disfruta de esta música.

Se sabe que el perrito es la mascota más popular que existe en México y que, por ende, suele adentrarse a las costumbres y tradiciones de sus dueños. En ese sentido, un video que se ha vuelto popular en el mundo digital muestra cómo un lomito disfruta de un sonidero en compañía de sus seres queridos.

VIDEO: ¿Perrito disfruta de un sonidero en México?

En plataformas digitales como TikTok y X ha comenzado a circular un video en el que aparece un perrito disfrutando del sonidero, uno de los ambientes coloquiales más importantes del centro del país. En el video, se aprecia al lomito parado a dos patas disfrutando del ambiente musical.

Segundos después, se acerca el que podría ser su dueño para tomarlo de las patas delanteras y comenzar a bailar con él, lo cual causó la alegría de los asistentes en el lugar. De hecho, en algún momento este le da una vuelta al perrito, quien sin saber exactamente lo que pasaba hace caso a lo pedido.

Y, como era de esperarse, el video trajo consigo una serie de comentarios en el mundo de las redes sociales. Algunos internautas aseguraron que este ambiente no era el idóneo para una mascota, aunque la mayoría aplaudió al perro por integrarse de dicha forma a los ya conocidos sonideros.

¿Video real o hecho con Inteligencia Artificial?

Existe un debate en las redes sociales en torno a si el video es real o fue hecho con Inteligencia Artificial, sobre todo, porque la canción no coincide con los pasos de los asistentes en el lugar, lo cual haría que el perrito realmente no existiera de tal forma. ¿Qué consideras tú?