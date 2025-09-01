VIDEO: Perrito se vuelve viral por bailar de alegría

Las redes sociales no dejan de sorprender a los internautas con videos que logran generar un sinfín de emociones. Ahora, el baile de un perrito se está llevando todas las miradas por lo que se trata de un nuevo video que se hace viral y que enloquece a quienes aman a las mascotas.

Por lo general, los videos de mascotas son los que más likes y reproducciones acumulan en Internet. Este tipo de contenido se vuelve viral rápidamente debido a la simpatía que despiertan nuestros amigos peludos.

VIDEO: ¿Qué hizo el perrito para ser viral?

El video en cuestión fue publicado por la cuenta de la red social X @ _Dogs_family y en este se puede apreciar a un perrito jugando con una pelota. “Perro feliz = mundo feliz”, es el título del posteo que ahora no deja de sumar reproducciones y likes.

happy dog = happy world pic.twitter.com/ZJV3Qinndn — Dogs are Family (@_Dogs_family) August 20, 2025

En las imágenes puede verse al perrito con su pelota favorita en su hocico y, para sorpresa de los internautas, comienza a bailar al ritmo de una pegadiza canción. El movimiento de sus patas y la tierna mirada del animal contagian bellos sentimientos en quien lo observe.

¿Cómo reaccionaron las redes ante este perrito feliz?

El video difundido en X no deja de ser replicado en otras redes sociales y así son cada vez más los internautas que toman contacto con este perrito bailarín. No hay dudas de que este tipo de contenido genera mucha ternura, sobre todo en quienes aman a las mascotas.

En referencia al título del video, muchos usuarios de las redes sociales han coincidido en que ver feliz a un perrito o cualquier otro animal causa felicidad en las personas por lo que vuelve al mundo feliz. Ahora es un perrito el que con sus movimientos dibuja una sonrisa en espectadores de todas las edades.