Perrito es salvado tras quedar atrapado en lago congelado: VIDEO

En un año que en general comenzó bastante movido a nivel mundial, este tipo de videos da un poco de respiro ante diferentes noticias negativas. Y es que aquí se observa cómo un perrito no es abandonado a su suerte en medio de una laguna, sino que de manera ordenada se organizaron para rescatarlo de lo que seguramente terminaría en una trágica muerte.

¿Cómo rescataron a este perrito en medio del hielo?

Es conocido que en muchos países estos días son bastante especiales por las bajas temperaturas que concretan nevadas y congelamiento de los cuerpos de agua. Sin embargo, el que se metió en un problema en esta oportunidad fue un lomito, que quedó atrapado a la mitad de lo que parece ser un lago o una laguna.

El material audiovisual presentado no da muchos informes respecto al contexto, sin embargo se observa cómo un cuerpo de bomberos concretó un rescate. El hombre que avanza hacia el perro se acerca cuidadosamente, amarrado por una cuerda que es sostenida por más bomberos a unos metros de distancia.

El animalito que se veía inmovilizado en los instantes previos (no se sabe cuánto llevaba ahí), poco a poco reaccionó al ver que se acercaban para sacarlo del embrollo donde terminó. Por eso, todo es felicidad cuando el hombre abraza al perro y pide con una seña que lo jalen de regreso a una zona segura para ambos seres vivos.

🐶 Phoenix, el perro que no se rindió tras quedar atrapado en el hielo y que pudo regresar a casa tras ser rescatado



🧑‍🚒 Un bombero se equipó con un traje especial para soportar las bajas temperaturas y entró en el estanque abriéndose paso por el hielo hasta alcanzar al perro pic.twitter.com/wiXnPa7JEQ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 5, 2026

¿Dónde ocurrió el rescate de este perrito?

Las imágenes compartidas en redes como ‘X’, indican que este rescate emotivo concretado por el cuerpo de emergencias sucedió en Estados Unidos. El video grabó específicamente lo que pasó en Phoenix, donde el bombero que acudió al auxilio del perrito se equipó con un traje especial, pues meterse al agua en esas condiciones puede ser malo para el bienestar físico del hombre. Sin embargo, al concretar la salvación del lomito, las redes sociales han estallado de felicidad por saber que dicho animal volvió a casa sano y salvo, gracias a la labor de estos hombres.