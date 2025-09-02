Al Extremo | Programa 2 de septiembre del 2025

Revive el programa del 2 de septiembre 2025 de Al Extremo: Los detenidos tras los reportes de plomazos en Tepito, los mejores tacuaches de mixiote de la CDMX y la revelación de Alex Garza y Kristal Silva como co-conductoras de La Granja VIP. Además, festejamos el cumpleaños de Vanessa Claudio y nos divertimos mucho con la hilarante sección de Jessy Portillo. ¡Al Extremo!