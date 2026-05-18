MasterChef 24/7 | Tres cocineros pelean el último mandil blanco y el público tiene la decisión

Tres cocineros quedaron frente a la última oportunidad de demostrar que su sazón merece un lugar en MasterChef 24/7. Tras una jornada intensa, la decisión final quedó en manos del público, que tendrá la tarea de elegir mediante su votación quién se queda con el codiciado mandil blanco. El destino de estos participantes ahora depende de la audiencia y su apoyo.

