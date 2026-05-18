MasterChef 24/7 | El segundo bloque entra a cocinar en MasterChef México 24/7: ¿quién sorprenderá a los chefs?
Nuevos aspirantes encienden la cocina y buscan conquistar con su sazón.
El segundo bloque de cocineros ya encendió los fogones en MasterChef 24/7, decidido a demostrar que tiene lo necesario para quedarse en la competencia. Cada participante apuesta por su sazón, creatividad y técnica para impresionar a los chefs en esta primera gran prueba. Con el tiempo corriendo y la presión al máximo, la cocina vuelve a llenarse de emoción y sorpresas.