masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

MasterChef 24/7 | Última ronda de cocina todo por el último mandil blanco

La última oportunidad llegó y no todos lograrán quedarse en la competencia.

La última ronda de cocineros ya está en marcha en MasterChef 24/7, donde los participantes se juegan su permanencia en la cocina más famosa de México. En este bloque final, cada platillo será decisivo para conseguir uno de los últimos mandiles blancos y asegurar un lugar en la siguiente etapa. La presión crece y solo algunos podrán seguir en esta intensa aventura culinaria.

Tags relacionados
MasterChef Gala de MasterChef 24/7