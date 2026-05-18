MasterChef 24/7 | Última ronda de cocina todo por el último mandil blanco

La última ronda de cocineros ya está en marcha en MasterChef 24/7, donde los participantes se juegan su permanencia en la cocina más famosa de México. En este bloque final, cada platillo será decisivo para conseguir uno de los últimos mandiles blancos y asegurar un lugar en la siguiente etapa. La presión crece y solo algunos podrán seguir en esta intensa aventura culinaria.

