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PostShow | Programa del 17 de mayo | Desmenuzando paso a pasito el gran estreno de MasterChef 24/7 con sus hosts digitales

Cada detalle del estreno fue analizado entre reacciones, momentos clave y mucho chisme digital.

Los hosts digitales de MasterChef 24/7 llevaron a la audiencia por un recorrido completo del gran estreno, desmenuzando cada momento importante de la noche. Desde la llegada de los cocineros hasta los primeros retos y sorpresas, compartieron reacciones, comentarios y detalles exclusivos que no pasaron desapercibidos. El análisis dejó ver que esta nueva etapa viene cargada de emoción y muchas historias por contar.

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