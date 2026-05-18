PostShow | Programa del 17 de mayo | Desmenuzando paso a pasito el gran estreno de MasterChef 24/7 con sus hosts digitales

Los hosts digitales de MasterChef 24/7 llevaron a la audiencia por un recorrido completo del gran estreno, desmenuzando cada momento importante de la noche. Desde la llegada de los cocineros hasta los primeros retos y sorpresas, compartieron reacciones, comentarios y detalles exclusivos que no pasaron desapercibidos. El análisis dejó ver que esta nueva etapa viene cargada de emoción y muchas historias por contar.