¡De pollo, cerdo y carnero! Rahmar nos presume unos espectaculares tacuaches de mixiote
Rahmar encontró unos imperdibles y muy accesibles tacuaches de mixiote de carnero estilo Hidalgo al sur de la CDMX. ¡Garantizados por la pura sabrosura!
TV Azteca
Rahmar nos presume unos tacuaches de mixiote de carnero estilo hidalgo desde el sur de la CDMX. Cada delicia puede ir acompañada de piña, cebolla, salsa morita y unas gotitas de limón. ¿Adivinarías cuánto cuesta esta delicia? ¡Garantizado por La pura sabrosura!
Galerías y Notas Azteca UNO