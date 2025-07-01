¡Una rencilla laboral terminó en una agresión! Los hechos ocurrieron en Aragón

Por rencillas laborales, un hombre se atrincheró y amenazó con atacar a un profesor y eventualmente llegaron a una serie de agresiones. Fue necesaria la intervención de varios cuerpos de seguridad para tratar de calmar la situación, sin embargo, el agresor alcanzó a lastimar a un oficial y posteriormente fue neutralizado. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.