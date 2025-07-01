¡Una rencilla laboral terminó en una agresión! Los hechos ocurrieron en Aragón
‘El Diablo’ Becerril reporta un pleito laboral entre profesores que terminó en una agresión. Los impactantes hechos ocurrieron en Aragón. Aquí las imágenes.
Por rencillas laborales, un hombre se atrincheró y amenazó con atacar a un profesor y eventualmente llegaron a una serie de agresiones. Fue necesaria la intervención de varios cuerpos de seguridad para tratar de calmar la situación, sin embargo, el agresor alcanzó a lastimar a un oficial y posteriormente fue neutralizado. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.