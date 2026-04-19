Al Extremo | Programa 18 de abril del 2026
Nuevo horario y nuevo rostro, Al Extremo llega con una nueva emisión donde recibimos a Uriel Estrada, quien se integra a los programas de fin de semana.
En la emisón de este sabádo 18 de abril 2026 Al Extremo te presenta los casos más inesperados que se registran en la ciudad de la furia, a través de las historias que nos trae Jorge “El Diablo” Becerril, además, el chef Rahmar Villegas nos trae unas delciosas croquetas de atún, faciles, rapidas e ideales para comerlas como botana mientras ves los casos paranormales que nos trae hoy Irving Caballero, en En Busca de lo Oculto.