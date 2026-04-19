Al Extremo | Programa 19 de abril del 2026
En Humanos Dando Su Peor Momento, Jorge “El Diablo” Becerril nos trae una nueva historia de delincuenca que quedó grabada en los ojos que vigilan la ciudad de la furia, descubre en qué terminó esta historia.
En la emisión de este domingo 19 de abril 2026, en Al Extremo, La Bruja Zulema nos trae los mejores rituales y consejos sobre la protección de las envidias y en la pura sabrosura el Chef Rahmar Villegas nos lleva hasta Tres Marías para descrubiri los mejores pambazos.