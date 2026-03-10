Semana Mundial del Cerebro: Funciones que permite hacer este órgano fundamental en cada persona
¿Sabías que el cerebro pesa 1.4 kilos y utiliza el 20% de nuestra energía aunque descansemos? Descubre todos los datos interesantes de este órgano
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje en la Semana Mundial del Cerebro para conocer algunos datos sobre este, por ejemplo, el cerebro humano tiene cerca de 86 mil millones de neuronas las cuales permiten pensar, aprender, recorder y sentir. Uno de los datos que comparte el Dr. Miguel Bernés es que el cerebro envejece.