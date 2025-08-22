Tragedia: murió un streamer en plena transmisión en vivo de un reto viral extremo

El streamer Raphaël Graven, más conocido como Jean Pormanove o “JP”, murió el 18 de agosto de 2025 durante una transmisión en vivo de casi 12 días en la plataforma Kick. Su caso se hizo viral por la forma tan trágica en la que falleció, pues muchos de sus seguidores lo estaban viendo a través del video.

El famoso había aceptado hacer un reto viral extremo, pero su cuerpo no lo soportó. Desde el primer segundo, todo fue mucho más grave de lo que parecía.

¿Qué pasó exactamente durante esa transmisión de Jean Pormanove?

Jean Pormanove era un exmilitar de 46 años convertido en uno de los streamers más seguidos de Francia. Durante su última transmisión, que duró cerca de 298 horas, fue sometido a actos degradantes y violencia física y verbal por parte de sus compañeros, quienes estaban en directo y ante miles de espectadores.

En los días previos a su muerte, se le vio recibir golpes, agua fría, pintura, insultos y privación de sueño. El ambiente fue descrito como un auténtico espectáculo de abuso consentido desde 2024.

Según reportes, la policía abrió una investigación por “violencias deliberadas contra personas vulnerables”. Y es que cuando la situación empeoró con Pormanove inmóvil en cámara, el live fue abruptamente detenido. Solo horas después, se confirmó su muerte.

¿De qué murió el streamer Jean Pormanove?

De acuerdo a medios locales como Le Monde, la fiscalía de Niza confirmó que la autopsia no encontró traumas ni signos de violencia física que pudieran haber causado el fallecimiento. Los primeros indicios apuntan a causas médicas o toxicológicas, y no a agresión directa.

Además, se confirmó que no hay intervención de terceros. La investigación busca esclarecer si abusó de su propia salud o si hubo negligencia. Lo cierto es que las imágenes y su exposición extrema generaron una fuerte reacción política y mediática, de acuerdo a información de People.

¿Cómo reaccionaron las autoridades a la muerte del streamer Jean Pormanove?

La ministra francesa de Digital, Clara Chappaz, describió el caso como “un horror absoluto” y exigió explicaciones a Kick, así como supervisión inmediata por parte de los reguladores. La plataforma respondió suspendiendo a todos los participantes de la transmisión mientras colabora con la investigación.

Este caso ha desatado un debate apasionado sobre hasta dónde debe permitirse el contenido extremo en streaming, y sobre las responsabilidades legales y éticas que tienen plataformas como Kick para proteger a sus creadores.