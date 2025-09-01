¿Quién es Willito, el streamer que se besó con Yeri Mua?

Uno de los eventos que fue tendencia en el mundo de los influencers en México fue la fiesta de un creador de contenido en un yate. Esto ocurrió el 24 de agosto y dicha situación terminó en conflicto entre Lonche de Huevito y Yeri Mua. Sin embargo hubo un momento donde la cantante y uno de los invitados a la fiesta se besaron. ¿Quién es el Willito, quien cautivó a la controversial figura del reggaetón mexicano?

¿Yeri Mua se desnuda? Festeja su entrada a plataformas de contenido para adultos [VIDEO] Yeri Mua probará suerte en las plataformas de contenido para adultos y asegura que no presta atención a las críticas de sus detractores.

Te puede interesar - ¿Qué pasó con este influencer que terminó muerto?

¿Quién es Willito, influencer que besó a Yeri Mua?

Aunque el evento no era de él, es uno de los acompañantes constantes en el contenido que produce Lonche de Huevito. El joven nació en McAllen y se indica que mide 1.73 de estatura. Tiene 22 años, nacido el 23 de junio del 2003 y de nombre Guillermo Peña.

Su contenido se relaciona con la dinámica del deleite en la vida de excesos, llenos de fiesta y sustancias ilícitas. Ante eso, su fama se mide en 1.4 millones de seguidores en Instagram y 3.8 millones en TikTok. También es considerado streamer, con transmisión constante en plataformas como Twitch.

¿Cómo se dio el beso entre Willito y Yeri Mua?

El evento del streamer Lonche de Huevito terminó en un conflicto que se hizo viral con Yeri Mua, sin embargo uno de los amigos del anfitrión se hizo viral por el beso que se dio con la cantante del género urbano. En un momento determinado de la fiesta, ambos quedaron sentados en un sillón y con todo el mundo presenciando el reto que venía de parte de la cantante, quien esperaba que Willito se atreviera a besarla.

Después de la presión de los asistentes a la fiesta y con las cámaras del stream que se estaba transmitiendo, el joven se atrevió a besar a la exponente del reggaetón. Cuando el beso se concretó, él y sus amigos brincaron de alegría por conseguir tremendo hito. Celebraron gritando y abrazándolo, incluso uno de los asistentes a la fiesta se lanzó al agua en ese momento de la noche.

Seguir leyendo - ¿Por qué Yeri Mua es un personaje tan polémico?