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Tacos “El Padrino": Los más deliciosos de Tuxtla Gutiérrez Chiapas

Ricos tacos y volcanes con carne asada, chorizo, lomo y más que tienes que probar si vas a Chiapas.

El Chef Rahmar nos lleva hasta Tuxtla Gutiérrez Chiapas para conocer los mejores tacos del estado donde “los volcanes” son la especialidad de la casa, cuentan con una gran variedad de carnes así como “gordito” para darle gran sabor además de que los frijoles que le añaden le dan un sabor especial a cada volcán. El precio es de $140 pesos mexicanos.

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