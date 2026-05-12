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MasterChef 24/7: Todos los nuevos detalles sobre su inicio el próximo 17 de mayo

La cocina más famosa de México regresa con un nuevo formato 24/7 para convertirse en el reality favorito de todos.

Los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena visitan el foro de Al Extremo para dar a conocer nuevos detalles de MasterChef 24/7. El chef Adrián mencionó que en esta edición habrán muchas emociones y se conocerán detalles de la vida de los participantes. Por su parte el chef Poncho Cadena dijó que cada día habrá una dinámica diferente donde el público tendrá participación.

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