MasterChef 24/7: Todos los nuevos detalles sobre su inicio el próximo 17 de mayo

Los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena visitan el foro de Al Extremo para dar a conocer nuevos detalles de MasterChef 24/7. El chef Adrián mencionó que en esta edición habrán muchas emociones y se conocerán detalles de la vida de los participantes. Por su parte el chef Poncho Cadena dijó que cada día habrá una dinámica diferente donde el público tendrá participación.