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Mario Osuna rompe en emoción tras llegar a la final de Exatlón México

El atleta Rojo confesó los sacrificios y momentos complicados que vivió para llegar a la final de la novena temporada de Exatlón México.

Mario Osuna celebró su pase a la final de Exatlón México luego de una temporada llena de sacrificios, emociones y momentos difíciles. El atleta confesó que uno de sus mayores retos fue mantenerse fuerte mentalmente tras varias semanas sin ganar. Además, aseguró que sueña con convertirse en campeón y dedicar el triunfo a su esposa, hijos y fans del equipo Rojo.

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