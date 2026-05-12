Mario Osuna rompe en emoción tras llegar a la final de Exatlón México

Mario Osuna celebró su pase a la final de Exatlón México luego de una temporada llena de sacrificios, emociones y momentos difíciles. El atleta confesó que uno de sus mayores retos fue mantenerse fuerte mentalmente tras varias semanas sin ganar. Además, aseguró que sueña con convertirse en campeón y dedicar el triunfo a su esposa, hijos y fans del equipo Rojo.