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Día Mundial de la Fibromialgia: Síntomas para detectar la enfermedad

La fibromialgia es una enfermedad que pueden padecer mujeres y hombres. Hoy en día el 4% de la población la tiene.

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje en el Día Mundial de la Fibromialgia para conocer todo sobre esta enfermedad, la cual afecta músculos, articulaciones y memoria. Marialú Castro, activista en este padecimiento, brindó una entrevista para explicar síntomas que padeció como dolor en la espalda, piernas, mareo y mucho vértigo. Por su parte, Alejandra Carvajal menciona que este padecimiento es díficil de detectar además de que el cuatro por ciento de la población lo padece.

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