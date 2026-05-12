Día Mundial de la Fibromialgia: Síntomas para detectar la enfermedad
La fibromialgia es una enfermedad que pueden padecer mujeres y hombres. Hoy en día el 4% de la población la tiene.
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje en el Día Mundial de la Fibromialgia para conocer todo sobre esta enfermedad, la cual afecta músculos, articulaciones y memoria. Marialú Castro, activista en este padecimiento, brindó una entrevista para explicar síntomas que padeció como dolor en la espalda, piernas, mareo y mucho vértigo. Por su parte, Alejandra Carvajal menciona que este padecimiento es díficil de detectar además de que el cuatro por ciento de la población lo padece.