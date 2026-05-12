Don Paco: ¿Pesará más la personalidad o las habilidades culinarias en MasterChef 24/7?

¿Cómo será el ‘roce’ día con día entre los participantes de MasterChef 24/7? ¿Qué fue lo más complicado de participar en el reality de cocina? ¿Lo que pase en la cocina se quedará en la cocina? De cara al estreno de MasterChef 24/7, Ismael Zhu platicó en Tocho Morocho con Don Paco, un participante que dejó huella en la cocina más famosa de México.

¿Qué pesará más, la personalidad de los participantes o sus habilidades en la cocina? ¡Ojo a los consejos que compartió Don Paco!