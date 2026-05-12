Don Paco: ¿Pesará más la personalidad o las habilidades culinarias en MasterChef 24/7?
Rumbo al estreno de MasterChef 24/7, Ismael Zhu platicó con Don Paco, el exparticipante de la cocina más famosa de México, quien respondió cuestionamientos ‘picantes’.
¿Cómo será el ‘roce’ día con día entre los participantes de MasterChef 24/7? ¿Qué fue lo más complicado de participar en el reality de cocina? ¿Lo que pase en la cocina se quedará en la cocina? De cara al estreno de MasterChef 24/7, Ismael Zhu platicó en Tocho Morocho con Don Paco, un participante que dejó huella en la cocina más famosa de México.
¿Qué pesará más, la personalidad de los participantes o sus habilidades en la cocina? ¡Ojo a los consejos que compartió Don Paco!