Una mujer se volvió viral tras pelear con su novio y azotar su cabeza contra un poste

Un lamentable hecho se ha vuelto viral luego de que una pareja fuera filmada en una situación de violencia. En este caso los usuarios se han mostrado indignados y exigiendo justicia luego de que la mujer golpeara a su novio.

La situación de violencia tuvo lugar el Pachuca, Hidalgo y el video en cuestión ha circulado por todas las redes sociales. La agresora parece estar ebria cuando le azota la cabeza a su novio contra un poste y además lo patea.

¿Cómo fue la agresión de la mujer a su novio?

El hecho ocurrió anoche cuando una persona grabó el momento. Ahí podemos ver como la mujer patea y golpea a su pareja, de unos 25 años, sin que este muestre intención de defenderse. La cabeza del joven constantemente impactaba contra un poste.

Debido a los golpes es que la víctima intenta alejarse de ella pero la mujer no deja de lanzarle golpes y agresiones verbales. De acuerdo a las personas que estaban allí, la agresora aparentaba estar bajo los efectos del alcohol.

El hecho se dio luego de que ambos salieran de un bar en la avenida Los Ilustres, que es conocida por su vida nocturna.

¿Así reaccionaron los usuarios de redes sociales?

Los comentarios que dejaron los usuarios pues muestran la indignación y hacen hincapié en que si la situación era al revés, habría alcanzado mayor notoriedad. Esto es debido a que los casos de violencia hacia mujeres son más numerosos.

Teniendo en cuenta esto es que los hombres suelen ser burlados cuando manifiestan que sufren violencia por parte de las mujeres. Es por esto que los casos de esta índole no son muy tomados en serio.

También mencionaron que cuando los hombres padecen este tipo de actos, las denuncias no suelen ser emitidas con la misma frecuencia; por ello, las autoridades hacen un llamado a que cualquier situación de estas características sea reportada para llevar a cabo las indagaciones correspondientes.

