Olivia Collins sobrevivió a la violencia doméstica.

Ya totalmente, el día que lo enterré

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Así de contundente fue Olivia Collins, al abordar nuevamente la violencia doméstica que sufrió a manos de su exesposo Silvio García Patto y revelar que, para terminar de curarse de tan amarga experiencia, la compartirá en un libro con el que, además, quiere ayudar a mujeres violentadas.

Voy a hacer un libro, porque mis hijas me dicen que los haga, mis hijas me apoyan para decirlo ‘mamá tú tienes que hablar, tienes que levantar la voz, tienes que decir qué pasó, porque también muchas mujeres se van a identificar contigo’ y les dije ‘Pero, es que ustedes son mujeres y yo no lo he hecho por respeto a ustedes’ y dice ‘No, mamá, al contrario, nosotros te apoyamos, porque somos mujeres y vivimos lo que tú viviste’

Olivia Collins agradece haber salido de la espiral de violencia.

La actriz, agradeció que pudo salir de la violencia que sufrió en su contra por parte de su expareja.

A mí me sucedió y un ángel me sacó de ahí y le doy muchas gracias porque estoy viviendo algo tan bonito que hubiera perdido por una tontería, porque te desvalorizas totalmente, o sea, la violencia psicológica es más que la física. Entonces, te desvaloras mucho y en ese proceso te vas cayendo, cayendo, pero afortunadamente no, gracias a Dios estoy aquí, gracias a mis hijas, gracias a mi nieto, gracias a mi ángel

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"No, aún no porque esto acaba de surgir hace poco pero sí, María Patricia Castañeda va a ser mi coach", cerró.

