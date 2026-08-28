ÚLTIMA HORA: Uriel Estrada dice ADIÓS al programa Al Extremo, tras 6 años de conductor

Este 28 de agosto se dio una noticia agridulce en Al Extremo: tras casi 6 años como conductor, Uriel Estrada dejará la emisión y este viernes fue su último programa. Aunque su lugar será irreemplazable y se le extrañará, dio a conocer que el cambio es porque inicia una nueva etapa en su carrera.

La razón de que Uriel Estrada deje la conducción de Al Extremo es que pasará a formar parte de Azteca Noticias, que tras esta semana comienza un nuevo ciclo.

"Al Extremo me cambió la vida, no solamente en lo profesional sino también en lo personal y eso se agradece", mencionó Uriel en la despedida que llevaron a cabo sus compañeros. "Siempre me dejaron ser".

Vanessa Claudio admitió que derramaría lágrimas en vivo durante la despedida. "A pesar de que estamos súper alegres por ti, por lo que viene, obviamente aquí somos un equipo muy unido, una familia, y va a ser difícil", dijo.

Con ella coincidió Alex Garza, quien destacó el gran recibimiento que le dio el equipo cuando se integró; "eres una pieza fundamental del programa y claramente se va a sentir el vacío y va a ser muy difícil de llenar", agregó.

"El camino que vas a emprender lo va a agradecer mucho el público porque informar en estos tiempos es muy complicado, pero se necesita de tu profesionalismo", expresó Carlos Quirarte.

Qué programa conducirá Uriel Estrada en Azteca Noticias

Uriel Estrada formará parte de la nueva programación de Azteca Noticias. Específicamente, estará al frente de la conducción de +Hechos, cada noche de 9:30 P.M. a 10:30 P.M. en A Más.

El conductor formó parte de Al Extremo durante casi 6 años, pues entró en octubre de 2020 y estuvo al frente del programa de lunes a viernes. En los últimos meses, desde abril de 2026, también podíamos verlo en Al Extremo Fin De Semana.