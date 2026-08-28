Estos son los ejercicios que puedes hacer si quieres bajar la panza, según la IA

Aunque las respuestas para este tipo de preguntas se podrían solucionar indicando que es importante una buena alimentación y ejercicio constante, ese tipo de detalles no se cuidan del todo hasta que la panza ya invadió tu zona abdominal. Por ello, en este caso la Inteligencia Artificial toma la iniciativa y te indica cuáles son los mejores ejercicios para bajar esa grasita de más que ya acumulaste.

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¿Cuáles son los mejores ejercicios para bajar la panza?

Lamentablemente para muchos de los que acuden a este consejo es que ya lo hicieron cuando su zona abdominal creció de manera evidente. Es decir, no hacen asuntos preventivos que les permita mantener en un estado plano su panza. Por ello, la IA te indica cuáles son los ejercicios que te pueden ayudar con este fin específico.

Burpees - Un ejercicio que no requiere de equipo y que es muy efectivo para quemar calorías es este, pues utiliza todo el cuerpo.

Un ejercicio que no requiere de equipo y que es muy efectivo para quemar calorías es este, pues utiliza todo el cuerpo. Bicicleta en el aire - Aquí debes acostarte boca arriba para que lleves el codo derecho a la rodilla izquierda y lo mismo harás de manera alternada con el otro brazo y la otra pierna.

Aquí debes acostarte boca arriba para que lleves el codo derecho a la rodilla izquierda y lo mismo harás de manera alternada con el otro brazo y la otra pierna. Plancha baja - Debes colocar las puntas de los pies y tus codos en el suelo, manteniendo una postura recta y el abdomen contraído durante al menos 30 segundos.

Debes colocar las puntas de los pies y tus codos en el suelo, manteniendo una postura recta y el abdomen contraído durante al menos 30 segundos. Escaladores - Colócate en posición de plancha alta y lleva las rodillas al pecho de forma alternada. Trata de mantener el ejercicio de manera dinámica para elevar la frecuencia cardíaca.

Colócate en posición de plancha alta y lleva las rodillas al pecho de forma alternada. Trata de mantener el ejercicio de manera dinámica para elevar la frecuencia cardíaca. Elevación de piernas - Aquí debes colocarte boca arriba, posteriormente coloca tus manos en los glúteos, para finalmente subir las piernas estiradas sin tocar el suelo al bajar.

¿Qué puntos son claves para intentar bajar la panza?

En un par de recomendaciones extras que hace la Inteligencia Artificial de Google, debes prestar atención y trata de practicar los siguientes aspectos que son claves si buscas bajar la panza.