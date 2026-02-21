VIDEO | El IMPACTANTE accidente que sufrió EN EL OJO una atleta con el filo del patín de hielo en una competencia

Los atletas se exponen con más frecuencia a los accidentes que una persona promedio, y en deportes extremos como aquellos que se llevan a cabo en competencias de invierno, es mucho más común de lo que parece. De hecho, el mundo entero quedó en shock luego de que se hiciera viral el accidente de la polaca Kamila Sellier, quien sufrió un corte cerca del ojo tras recibir accidentalmente el impacto del filo del patín de otra competidora durante la prueba femenina de 1500 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cómo ocurrió el accidente de Kamila Sellier?

El momento quedó grabado gracias a la transmisión en vivo que se hace en el evento y rápidamente se volvió viral. En este vemos cómo la patinadora cae en el hielo en medio del grupo durante la competencia; en cuestión de segundos, el patín de la estadounidense Kristen Santos-Griswold impactó su rostro de forma accidental, tirándole las gafas y rozando muy cerca del ojo.

El filo del patí provoca una herida visible en el ojo izquierdo de la actriz, causando mucho sangrado. La escena fue impactante, provocando shock en la audiencia. El patinaje de velocidad es un deporte donde los accidentes ocurren con frecuencia, pero pocas veces queda grabado un momento tan impactante como este.

El papel clave del equipo de seguridad

Este accidente deja claro por qué es importante usar equipo de seguridad en los deportes extremos. Expertos y aficionados coinciden en que los lentes de protección que portaba la atleta evitaron que sufriera una lesión más severa; probablemente, de no tenerlos, hubiera perdido el ojo. Afortunadamente, la atleta recibió atención médica inmediata en la pista y luego tuvo que ser trasladada a un hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Kamila Sellier?

De acuerdo con los primeros reportes médicos, la atleta solo necesitará puntos de sutura y estudios adicionales para descartar daños severos al ser una zona tan delicada. Por ahora, su prioridad es su recuperación.