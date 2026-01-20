¡Así perdió el ojo! Conductora de televisión sufrió un terrible accidente doméstico con fuegos artificiales y ahora pide prohibirlos

Andrea Plewig, conductora de televisión de 55 años, perdió totalmente su ojo izquierdo tras sufrir un grave accidente doméstico con fuegos artificiales mientras manipulaba pirotecnia en su casa. La presentadora reveló que ella tuvo mucho cuidado con el manejo de estos artefactos; sin embargo, eso no fue suficiente, pues un cohete se activó antes de tiempo y la impactó directamente en el rostro, provocando una lesión irreversible.

¿Qué le pasó a Andrea Plewig y cómo fue el accidente?

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió cuando Andrea preparaba fuegos artificiales para usarlos con su familia. Según relató, todo estaba “bajo control” antes del error fatal: “Desempaqué los fuegos artificiales, preparé las mechas y tenía una linterna conmigo. Los niños siempre estuvieron a una distancia segura”.

Los fuegos artificiales pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos, y así sucedió. El escenario cambió por completo: un cohete salió disparado repentinamente y la golpeó, dejándola tirada en el suelo.

En un video que compartió en redes sociales, recordó cómo fueron los segundos posteriores al accidente: “De repente, estaba tirada en el suelo”.

La noticia más dura: los médicos no pudieron salvar su ojo

Tras el impacto, Andrea Plewig fue trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital, donde recibió atención urgente. Sin embargo, los médicos confirmaron lo peor: era imposible salvar su ojo izquierdo, pues no había nada que salvar; la pérdida fue total. No había manera de salvar el ojo izquierdo, por lo que la pérdida fue total.

Lo que más ha conmocionado a sus seguidores es que la conductora tenía poco tiempo de haber sobrevivido al cáncer. El accidente llegó poco después, llevándola de regreso a un hospital.

De tragedia a causa: su postura contra la pirotecnia doméstica

Este accidente transformó por completo la idea que tenía respecto a la pirotecnia. Por este motivo decidió dejar el silencio y comenzar a difundir un mensaje público y apoyar la iniciativa “No To Fireworks”, que busca endurecer la regulación del uso privado de pirotecnia. Desde ese momento Andrea ha sido contundente y no deja de calificar a los fuegos artificiales como “peligrosos” y asegura que no solo afectan a personas, sino también a animales y al medio ambiente, sumándose a un debate internacional que cada año cobra más fuerza.

