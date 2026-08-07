IMPACTANTE: Captan en video a sujeto aventando a un adulto mayor contra un tráiler y este termina siendo aplastado en calles de Monterrey

En las últimas horas se ha hecho viral un video que ha indignado a toda la población mexicana, pues un sujeto fue captado aventando a un adulto mayor contra un tráiler, lo que lamentablemente resultó en que este fuera atropellado.

Dicho video ha tomado relevancia en redes sociales, pues lo que parecía un día normal terminó en una oscura tragedia en calles de Monterrey, por lo que usuarios en redes han exigido justicia en redes sociales.

¿Qué pasó en el video donde un sujeto empujó a un adulto mayor contra un tráiler?

De acuerdo con locales, la persona mayor caminaba por la avenida Ruiz Cortines la tarde de este jueves 06 de agosto cuando su destino fue marcado y todo fue captado, pues una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que ambos peatones comparten la acera y se puede ver al adulto mayor acercado a la sombra, por lo que se encontró de frente con el otro sujeto. Con fin de evitarlo, el adulto dio un paso al costado y finalmente este fue chocado con el hombro, desplazo que logró sacar al adulto mayor de la calle cuando un tráiler estaba circulando por la avenida.

El impacto hizo que el adulto perdiera el equilibrio y terminó dando pasos hacia la avenida y en una parte del vehículo se atoró y aunque intentó hacer que se reincorporara a la acera, finalmente uno de los neumáticos terminó por llevárselo.

@varlamov_esp 🚨 CONMOCIÓN TOTAL EN MONTERREY Un adulto mayor murió atropellado luego de ser empujado de manera intencional hacia el paso de un tráiler. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que otro hombre lo empuja justo cuando la pesada unidad circulaba por el lugar. El adulto mayor cayó al paso del tráiler y fue arrollado. El video ha causado indignación y conmoción en redes sociales, mientras autoridades investigan lo ocurrido y buscan determinar las responsabilidades correspondientes. ⚠️ IMÁGENES SENSIBLES. ♬ sonido original - Varlamov Ilya en Español

Las redes sociales reaccionan a video de sujeto que aventó a un adulto mayor contra tráiler y exigen justicia:

En pocas horas, diversos usuarios en redes han exigido justicia ante tal hecho de crueldad y deshumanidad, sobre todo luego de que se diera a conocer que el responsable del asesinato se encuentra libre, por lo que se ha hecho un llamado para dar con el paradero de este sujeto que terminó con una vida.

Es verdad que también se ha abierto el debate si sobre la verdadera intención era este desenlace, aunque hay quienes señalan que a final de cuentas fue un homicidio, por lo que se espera que pronto den con el responsable y determinen su situación legal.

