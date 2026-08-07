La Arrolladora Banda El Limón PIERDE integrante. ¿De quién se trata y por qué?

Malas noticias para los fans de La Arrolladora Banda El Limón: la emblemática agrupación se despide de uno de sus integrantes. Se trata de Salvador Arzate, quien estuvo en la alineación por 6 años, específicamente a cargo de la tambora.

El mismo músico fue quien hizo el anuncio en sus redes sociales, con una emotiva publicación. "Hoy me toca cerrar el capítulo más importante de mi vida y de mi carrera. Después de casi 6 años, llegó el momento de concluir mi paso por la banda de mis sueños", escribió Salvador Arzate. "Gracias a todos y cada uno de los integrantes de la banda, staff, ingenieros, publicistas y a cada persona que forma parte de esta gran familia".

En la publicación hizo mención específica al fundador de la banda, René Camacho, al productor Fernando Camacho y al promotor Miguel Cobas. También agradeció a los fans por formar una "familia que fue creciendo a lo largo de este tiempo".

Hasta ahora no hay una publicación oficial en las redes sociales de la agrupación, acerca de la partida de Arzate. Sin embargo, en la sección de comentarios del anuncio hay mensajes de integrantes como Gael Osuna (clarinetista). También personalidades del espectáculo, como la periodista Mónica Castañeda, le mandaron buenos deseos.

Por qué se va Salvador Arzate de La Arrolladora Banda El Limón

En su publicación, el músico no especificó cuál es la razón de su separación de La Arrolladora Banda El Limón, pero da a entender que el motivo es su propio crecimiento profesional y que se va en buenos términos. "Me retiro por la puerta grande, dejando abiertas las puertas de la que durante casi 6 años fue mi segunda casa y mi segunda familia. Pero esto no es un adiós... Es un hasta pronto".

Mencionó que está terminando una etapa con la banda, pero comienza otra "llena de ilusión, de retos y de metas por cumplir". También pidió apoyo al público y a sus fans que lo acompañen en este "nuevo camino".

