El consejo de la Chef Zahie para emplatar la pasta al estilo de una MasterChef 24/7

En la cocina, la presentación de los platillos también es importante y una buena técnica de emplatado puede hacer la diferencia, como en diversas ocasiones lo han confirmado los cocineros de MasterChef 24/7. Por ello, la Chef Zahie Téllez compartió un sencillo consejo para servir pasta de una manera práctica, ordenada y atractiva, como lo haría un profesional de la gastronomía

El tip de la Chef Zahie para emplatar pastas como en MasterChef 24/7

De acuerdo con la explicación de la Chef Zahie, jueza de MasterChef México 2026, el primer paso consiste en tomar una porción de la pasta, que de preferencia deber ser de tipo larga como el espaguetti o fettuccine.

La Chef Zahie compartió un sencillo truco para emplatar pastas largas y conseguir una presentación más profesional.|Canva

El procedimiento se realiza con una técnica sencilla y específica para emplatar, la cual consiste en sencillos pasos:



Utilizar un cucharón y unas pinzas. Girar la pasta con las pinzas dentro del cucharón para darle forma. Colocar la porción resultante directamente en el plato.

De esta manera, la pasta conserva su forma y queda lista para complementar con la salsa y los demás elementos del platillo. Al girar la pasta dentro del utensilio cóncavo, se logra una apariencia sofisticada antes de colocarla en el centro del plato. Este breve tutorial busca elevar la experiencia culinaria mediante el dominio de la estética visual en la mesa.

La técnica de la Chef Zahie puede ser especialmente útil cuando se busca que un plato de pasta tenga una presentación más cuidada y profesional. En lugar de colocar los espaguetis directamente sobre el plato, formar primero la porción ayuda a conseguir un emplatado más limpio y uniforme.

Este tipo de detalles son parte de las técnicas que los participantes pueden poner en práctica durante los retos de MasterChef México 2026, donde además de preparar recetas, deben demostrar creatividad y cuidado en la presentación de sus platillos.

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