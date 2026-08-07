5 ideas de stickers de las KPop Demon Huntrix para decorar una carpeta este regreso a clases

Si eres una verdadera fanática de las Kpop Demon Hunters y quieres personalizar todos tus útiles escolares con los stickers más divertidos, mira las siguientes plantillas, son perfectas para imprimir y pegarlas en tus carpetas de documentos o de trabajos.

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Stickers de las Guerreras KPop para pegar en carpetas escolares

1. Estilo y moda: Si quieres llevar personalizar tu carpeta con stickers de la película Las Guerreras del KPop, pero no con los personajes, sino con algunos artículos que son especiales del filme, te recomendamos esta opción, opta por usar una hoja de color pastel para forrar la carpeta y sobre ella pegar los stickers.

2. Saja Boys: ¿Amas a los villanos de las KPop Demon Hunters? ¡Estos stickers son perfectos para llevarlos en tu carpeta escolar! Sobre todo si quieres verte con estilo y glamour.

3. Las Guerreras KPop: Forra tu carpeta con hoja o papel negro para que haga contraste con estos divertidos stickers, son ideales si no quieres pensar mucho en la decoración.

4. Rumi: Si quieres llevar solo al personaje principal de Las Guerreras KPop, te sugerimos esta opción es tierna y perfecta si vas en la primaria y quieres decorar tu carpeta escolar.

5. Derpy Tiger: ¿Eres fanática de los gatos? Mira este mega sticker del tigre de las KPop Demon Hunters, no necesitas nada más que esta calcomanía para decorar su carpeta y ser la más cool de la clase.