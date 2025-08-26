¿Hay riesgo para mis hijos? Este VIDEO comprueba ataque de un Labubu contra un bebé

Los Labubus son parte de los muñecos de novedad que llegaron a cautivar el mercado. Incluso hace poco hubo una lucha directa entre estos juguetes y las figuras de capibaras que también se popularizaron de manera sorprendente entre las infancias. Sin embargo, empezaron a surgir evidencias de actividad paranormal alrededor de los Labubus. Y este video es prueba de un acto que causó estragos en una familia.

¿Este video muestra a un Labubu poseído?

El video fue subido por la cuenta @omast_official que pertenece a un influencer italiano. En este contenido audiovisual se ve cómo una cámara de habitación graba mientras presumiblemente la mamá, el hijo pequeño y el padre duermen. En un momento determinado se percibe cómo los ojos de un Labubu se encienden y de la parte de arriba de la cama se lanza contra el papá y el niño pequeño.

Ante eso, se escuchan gritos de parte de la familia, que ven cómo el muñeco poseído ataca al hijo, al papá pero es controlado y lanzado contra la pared. Ante eso, lo curioso del caso es que muchos internautas indicaron que también han tenido experiencias paranormales con estos juguetes para niños.

¿Ya dijo algo la empresa que hace a los Labubus respecto al video viral?

Pop Mart es la encargada de la fabricación de estos muñecos y se deslindaron completamente de alguna situación relacionada con lo que indica este video o los distintos comentarios alrededor de la supuesta actividad paranormal con los Labubus. Y es que parte del lore de estos personajes es que son monstruos fantásticos.

¿El video de este influencer es real o tiene edición?

Aunque los internautas no han indicado nada de alguna situación de edición, lo que se evidencia es que es un montaje. Incluso, uno de los últimos contenidos subidos a la cuenta de TikTok muestra “otro caso” dentro de la casa. Ahora las afectadas, son (lo que parecen ser) sus hijas en otra habitación. Por ello la gente ya perdió interés en lo sucedido con el primer video que se viralizó.

