VIDEO: Cámara de seguridad capta momento en que joven salva a su hermana de morir atropellada.

En redes sociales ha llamado la atención el sorprendente video en el que un joven salva a su hermana de morir atropellada, luego de que la pequeña niña de cinco años casi es embestida por una camioneta que viajaba a exceso de velocidad.

En la grabación que ha causado el asombro de varios de los internautas, se observa claramente la acertada reacción del joven que pudo salvar la vida de la niña en cuestión de segundos.

Según lo que ha sido reportado por diversos medios locales e internacionales, los hechos ocurrieron en una calle de la ciudad brasileña de Rondonópolis, la cual está ubicada al centro del país sudamericano.

Asimismo, se informó que todo ocurrió el pasado 10 de diciembre luego de que la pequeña niña cruzara la avenida sin tener cuidado alguno, por lo que casi es embestida por una camioneta; sin embargo y por fortuna, el joven salvó a su hermana de morir atropellada.

Conforme a lo que se ve en las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad, se aprecia al adolescente ver como el automóvil se aproximaba a alta velocidad hacia su hermana.

Al ver esto, el joven salva a su hermana de morir atropellada al correr sin perder tiempo hacía la niña, a quien tomó entre los brazos para sacarla de la vía a pesar de que también expuso su propia vida.

Aunque el chico no salió del todo ileso, ya que recibió un golpe en la rodilla, ha hecho énfasis en que está feliz por haber logrado que la situación no pasó a mayores. “Eso no importa, lo importante es que mi hermana está bien”, aseguró en una entrevista que otorgó.

De este modo, el hecho de que el joven salva a su hermana de morir atropellada ha sido muy aplaudido por los internautas que lo han señalado como un héroe para la pequeña que en esta ocasión corrió con mucha suerte.

