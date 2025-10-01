VIDEO: Conoce al gato emprendedor de la Central de Abasto, enternece a las redes

La Central de Abasto es todo un mundo. Además de encontrar la venta de todo tipo de alimentos para los negocios o el lugar, puedes encontrar establecimientos variados y locales que valen la pena conocer para que puedan crecer económicamente.

En las redes, se ha dado a conocer la historia del michi emprendedor, quien pasa por los pasillos de la central ofreciendo sus platillos. Es así que te contaremos un poco de ello y verás las imágenes del tierno gato.

¿Un gato vende comida en la Central de Abasto?

La cuenta de Tío Central (@tio_central) en sus redes se ha encargado de difundir la historia del michi emprendedor de la Central de Abasto, al que podemos encontrar en su cuenta de TikTok como gato hamburguesero.

En dicho negocio informal, cuenta que el gatito hamburguesero se llama Wiskas, un minino que fue rescatado de las calles cuando tenía aproximadamente 6 meses de edad, un gatito que se ha convertido en el auténtico jefe del pequeño negocio quien vigila que se ofrezca un excelente servicio a los comensales, vendiendo hamburguesas y hot dogs.

Para promocionar el puesto, el amo y compañero del gatito, explican que empiezan desde los pasillos “W-X”, pasan por sus diversos andenes hasta llegar al pasillo “O-P”, permitiendo que los usuarios los puedan conocer y saciar su antojo con una hamburguesa.

¿Qué dicen los comentarios en las redes?

Ante las imágenes y la historia del michi emprendedor de la Central de Abasto, las redes se han llenado de comentarios sobre ello, donde muchos de ellos aplauden que sea un gatito cuidado por sus dueños al mostrarse tranquilo y bien alimentado. Mientras otros comparten fotos donde muestran que ya fueron a comprar su respectiva hamburguesa o un hot dog con el peludo empresario.

Por otro lado, hubo cientos de usuarios que aprovecharon el momento para compartir las fotos de sus gatos, decenas de imágenes tiernas de los hijos mininos. Hasta el momento, la publicación ya ha reunido más de 253 mil “me gusta”, con mil 821 comentarios, los cuales irán creciendo en los próximos días. Dinos, ¿cuándo planeas visitar al gatito empresario?