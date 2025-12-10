Filtran video del ataque a Mercedes Roa; fue agredida por cuatro hombres y terminó en el hospital

La influencer Mercerdes Roa ha decidido romper el silencio y hablar sobre lo que le ocurrió en Francia .Por medio de un mensaje en las redes sociales, explicó cada minuto que vivió en el ataque que llevaron al menos cuatro narcomenudistas en su contra y la de sus amigos.

"Lo siento por no decir nada antes pero no tenía cabeza para nada, hoy me explotó el teléfono de mensajes y apenas me doy cuenta que se preguntaban por mi bienestar. Gracias por el apoyo", dijo Mercedes .

¿Qué fue lo que le ocurrió a Mercedes Roa en Francia?

Por medio de un video es que contó lo sucedió en Marsella. Allí explica que a las mujeres del grupo les ofrecieron drogas, pero al no estar de acuerdo con eso que los empezaron a golpear. Además fueron revictimizados por las autoridades médicas al no ser franceses. Por esto hay tres personas detenidas.

"Ayer estaba en Marsella con dos amigas francesas y un amigo que me ayuda a grabar. Estábamos en la calle, pedíamos un Taxi en unas banquitas, pero había un grupo de chicos atrás de nosotros. Mi amigo quería fumar, se le hizo muy natural decirles si tenía encendedor, pero les ofrecieron cocaína".

En su testimonio manifiesta que se quisieron acercar a las mujeres para ofrecerles drogas por lo que agarraron al hombre. Las tres chicas se pararon para intentar defenderse pero uno de los narcomenudistas se violentó contra una de las francesas y pateo a una de las chicas en el piso.

"Mi amigo se alejó para evitar la pelea, cuando vimos que le pasó eso a la chica, fue cuando no entendía nada. Me intentaron dar un golpe, lo esquivo, a otra amiga le dieron un puñetazo en la cara, ella empezó a defenderse con su bolsa, mi amigo regresa, le pega a uno de ellos, ahí fue cuando le dije ya vámonos".

Uno de los chicos los persiguió y quería sacar una navaja pero la policía logró detener el ataque. Mercedes quiso defender a su amigo entonces le pegaron, la aventaron y provocaron heridas.

En el lugar había una señora con un conjunto de camioneros y fue quien los ayudó. Mercedes Roa no podía comunicarse bien para realizar la denuncia pero sus amigas francesas la ayudaron en este sentido.

¿Cómo se encuentra Mercedes Roa?

La influencer manifiesta que no quisieron atenderla en el hospital y los corrieron por grabar. En las imágenes se puede ver como los corren y agreden. Ella se encuentra en buen estado pero afectada por lo sucedido.

