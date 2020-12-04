Se viraliza VIDEO en el que aparecen unas ratas peleándose en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Un peculiar video en el que aparecen dos ratas peleándose en la Central de Abasto de la Ciudad de México se ha hecho viral en la red social Twitter, donde fue compartido hace poco.

En la grabación que ha despertado la curiosidad de algunos y el asombro de otros, lleva más de 40 mil corazones y miles de retuits por parte de internautas que han hecho hasta memes de la llamativa pelea de los roedores.

Te puede interesar:

Escaleras eléctricas han ocasionado al menos 20 accidentes por día en un centro comercial de Camerún.

En el video se pueden ver a las ratas peleándose afuera de un local de verduras, luego de una persecución que sostuvieron al interior del establecimiento.

Ante la acción de los animales, los vendedores que grabaron el momento fueron relatando lo que ocurría e incluso comenzaron a hacer apuestas para ver cuál de los roedores ganaba el enfrentamiento.

“Pelean bueno, pelean bonito, qué las va a matar uno si ellas lo están haciendo. Cinco mil por 'La colorada'. ¡Corran! ¡Corran!” se oye decir a los vendedores que graban a las ratas peleándose y golpeándose entre brincos.

Ante esta grabación, los internautas la retomaron las imágenes para hacer memes y hasta compartirlas con música de fondo para “meterle más emoción”.

Sin embargo, no todo ha sido risas, ya que también han surgido los usuarios de redes sociales que hablan su aberración y pánico que sienten por los roedores, por lo que el video les resultó muy incómodo.

Otros más han alzado la alarma sobre el hecho de que el video de las ratas peleándose evidencia que el hecho se dio en medio de cajas y costales de verduras que se venden en la Central de Abasto, un punto donde muchos se surten de sus alimentos.

También te puede interesar:

Youtuber salta de un puente para conseguir más seguidores y termina con fractura en el cráneo. (VIDEO)