Detienen a modelo por crear contenido prohibido y podría ir 15 años a la cárcel

Only Fans es una plataforma de contenido para adultos muy popular en el mundo. Una de las creadoras de la misma es Bonnie Blue quien está pasando un mal momento al ser detenida.

Tia Billinger, nombre real de la creadora , se volvió tendencia en estos días después de que se diera a conocer su detención en Indonesia. De esta manera enfrenta una pena de hasta 15 años de cárcel ya que las autoridades del lugar la acusan de violar las leyes antipornografía.

¿La modelo de Only Fans podría ir a la cárcel?

Bonnie Blue, se volvió tendencia al revelarse que ella y otros hombres de nacionalidad australiana y británica fueron arrestados. Esto se dio luego de que las autoridades confiscaran diversos artículos como anticonceptivos, cámaras profesionales y medicamentos para la disfunción eréctil, esto tras un aviso que los hizo allanar el estudio donde se encontraban.

De esta manera se sospecha que la mujer y sus compañeros se encontraban violando la ley antipornografía de Indonesia. Esto le podía costar hasta 15 años de prisión y una multa de 6 mil millones de rupias (6,551,658.60 pesos mexicanos).

Las autoridades se encuentran entrevistando a los involucrados pero en calidad de testigos debido a que ninguno del grupo ha sido acusado. Cabe destacar que sus pasaportes les fueron retirados.

La modelo está detenida.|X

En cuanto a la modelo será citada por los agentes de inmigración y las autoridades determinarán cómo proceder ante este caso. Los abogados piensan que la modelo no será procesada ni encarcelada, pero si será deportada y tendrá prohibición de ingreso al país.

“La policía la tiene detenida, lo que significa que pueden proceder a procesarla. Pero en mi opinión, si hay una ‘mano invisible’ que pide que la deporten, se la puede trasladar a la oficina de inmigración más cercana, desde donde será deportada de Indonesia”, dijo un abogado experto en ayudar a personas extranjeras.

Por el momento no hay más información al respecto de la situación legal de la modelo ni tampoco de cómo procederán las autoridades.

