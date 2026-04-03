VIDEO: 6 de los peores ACCIDENTES en juegos mecánicos

Los accidentes en juegos mecánicos, aunque son poco frecuentes, han dejado momentos impactantes que han quedado registrados en video. Algunos de estos se pueden dar por fallas estructurales o hasta errores humanos; sea como sea, estos casos son el claro ejemplo de lo que puede salir mal en parques de diversiones en todo el mundo.

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Los 6 peores accidentes en juegos artificiales captados en video

Aquí te dejamos 6 de los más impactantes, junto con videos para que puedas verlos… si te atreves.

1. El “Fire Ball” en Ohio: Este es uno de los casos más impactantes de Estados Unidos. Ocurrió en una atracción tipo péndulo que se rompió en pleno funcionamiento. Desafortunadamente, varias personas salieron volando del juego, provocando heridos graves y víctimas mortales y todo, a causa de la falta de mantenimiento.

2. Juego mecánico en feria de México: En Ometepec, cuatro jóvenes resultaron lesionados al caer del juego mecánico llamado el Martillo. En un principio se dijo que el juego era operado por un menor de edad; sin embargo, reportes de protección civil descartaron dicha información.

⚠️ Un menor de edad manipuló en un descuido, los botones del juego mecánico ocasionaron accidente.



Sucedió durante la feria 🎡de #Ometepec para después correr como se ve en el video.



Del menor ya es buscado al igual que sus padres para hacerlos responsables del accidente.… pic.twitter.com/lWNnbzEbrq — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) April 3, 2026

3. Accidente masivo en Arabia Saudita: Este caso resonó mucho en su momento, convirtiéndose en uno de los accidentes más virales. El accidente ocurrió cuando una atracción se partió en dos mientras estaba en funcionamiento. El saldo fue de 23 personas heridas, varias de gravedad.

4. Personas quedan atrapadas de cabeza: Aunque este evento, afortunadamente, no terminó en tragedia, el caso se volvió viral por lo angustiante de los hechos. Decenas de personas quedaron suspendidas boca abajo durante más de 20 minutos por una falla técnica en un juego mecánico en Portland.

5. El caso de la Feria de Chapultepec: Este accidente resonó mucho en nuestro país. Ocurrió en la “Quimera”, una montaña rusa que se accidentó y dejó víctimas fatales en Ciudad de México. Las investigaciones señalaron que fue a causa de fallas graves de mantenimiento, incluyendo piezas dañadas y desgaste en la estructura.

6. Action Park: Este lugar es conocido como el “parque de los accidentes”; Action Park acumuló múltiples incidentes y al menos seis muertes en su largo historial. Su fama fue tal que incluso inspiró documentales sobre lo peligroso que era.

