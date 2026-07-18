Video: Mujer descubre infidelidad de su esposo y desata pelea en la calle

Las redes sociales siguen siendo uno de los principales entretenimientos en la actualidad. Millones de personas pasan muchas horas con sus dispositivos móviles frente a los ojos disfrutando de un variado contenido que se actualiza a cada segundo.

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Son diferentes las categorías que despiertan la mayor curiosidad de los usuarios y entre estas se encuentran los videos. Si bien los temas de estos pueden ser también variados, los de hechos inusuales son los que logran convertirse rápidamente en virales como lo sucedido en plena vía pública con un drama familiar que culminó en una batalla campal.

Un esposo infiel descubierto

El video al que hacemos referencia se ha difundido en diferentes redes sociales, principalmente en X, y tiene como protagonistas a cuatro personas. Aunque no está confirmado el origen del video, todo señala que se trata de un país asiático y de una mujer, su hijo, su esposo y la supuesta amante de este último.

El posteo viral comienza cuando los ánimos entre los protagonistas ya se habían caldeado y es que, según se detalla en las plataformas, una mujer descubrió a su marido con su amante. Lo que le suma dramatismo al hecho es que la mujer estaba acompañada por su hijo adolescente por lo que las recriminaciones contra el hombre infiel fueron doble.

Una pelea viral en plena calle

La discusión señalada mantenía al hombre intentando proteger a la supuesta amante, mientras la esposa y su hijo intentaban agredirla. Esta situación de violencia fue escalando al punto en que el hombre le dio una cachetada a su mujer, algo que no pasó desapercibido por el adolescente.

Los golpes del joven se dirigieron a su padre al que finalmente terminó derribando al suelo. Mientras, la mujer del hombre infiel le jaló el cabello a la amante y sus prendas de vestir sin que esta se defendiera.

El video es uno de los más virales de las últimas horas y en las redes sociales no deja de sumar visualizaciones y comentarios de todo tipo, entre los que proliferan los que se tomaron el hecho con mucho humor.

