“Te felicito Flor": El Chef Cadena reconoce el buen trabajo de la cocinera este viernes 17 de julio en MasterChef 24/7

Este 17 de julio estamos viviendo un viernes de salvación muy dulce pero también intenso, pues la atmósfera del foro de MasterChef 24/7 se transformó por completo en una gala sofisticada, ambientada de forma impecable con una estación para baristas profesionales y elegantes mesas de cafetería.

Pero el reto de salvación resultó ser una auténtica olla de presión para los participantes: un solo cocinero lograría conquistar el codiciado pase directo al balcón , evitando la temida eliminación del fin de semana.

El primer gran desafío de la noche obligó a los aspirantes a enfrentarse a un clásico de la pastelería internacional a petición de La Lechera: el Swiss Roll. Con un reloj implacable que apenas les otorgó 25 minutos para culminar y montar sus preparaciones, la prisa desató el caos en la mayoría de las estaciones. Sin embargo, en medio del torbellino de harina y crema, una competidora logró destacar con luz propia.

El Chef Cadena felicita a Flor en MasterChef 24/7

Al visitar en la estación a Flor, el Chef Cadena no escatimó en elogios al evaluar la técnica impresa en el postre. "Veo que estás cocinando para salvarte", soltó de manera contundente, reconociendo el evidente cambio de actitud y el hambre de triunfo de la cocinera en este viernes decisivo.

Aunque Cadena manifestó una ligera duda inicial sobre las dimensiones del plato que Flor, el juez cayó reconoció la precisión del proceso de la pieza: "Se ve que respetaste las reglas principales de la repostería", añadió con notable satisfacción. Para coronar, el chef describió el trabajo de Flor como una obra rigurosa, medida, sutil, elegante y profundamente artesanal.