Así puedes eliminar las verrugas del cuello

Las verrugas son pequeños crecimientos de la piel y causan inseguridad por lo que muchas personas optan por buscar maneras de eliminarlas. Si tienes este tipo de crecimiento en el cuello pues te vamos a contar cómo sacarlas.

Noticias Zacatecas del 9 de julio 2026

Si estas lesiones están en tu cuello y parecen verrugas son en realidad acrocordones (fibromas blandos), los cuales son crecimientos benignos de la piel y no están causados por un virus. Si intentas quitarlas de manera casera o química con productos de venta libre puedes causar quemaduras, manchas oscuras crónicas, cicatrices o infecciones.

¿Cómo eliminar las verrugas?

Los métodos principales deben ser realizadas por dermatólogos profesionales que llevan a cabo métodos rápidos, higiénicos y prácticamente indoloros:

Electrofulguración o electrocirugía: Consiste en quemar el tejido de la lesión con un bisturí eléctrico de alta precisión. Es el método más rápido y eficaz para cuellos con múltiples lesiones pequeñas.

Escisión o rasurado quirúrgico: El profesional lo que hace es sujetar la lesión y la corta desde la base utilizando tijeras quirúrgicas especiales o un bisturí estéril. Prácticamente no deja marca.

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Láser (como el Láser de CO2): Vaporiza las capas del tejido lesionado con extrema precisión, minimizando el daño a la piel sana de alrededor y acelerando la recuperación.

Crioterapia: La otra opción es aplicar un poco de nitrógeno líquido para poder congelar el tejido, de esta manera la lesión se “muere” y cae sola en unos días. Se hace con mucho cuidado dado a que no se debe dejar manchas claras.

Lo que no tienes que hacer bajo ningún concepto es:

No las ate con hilos o cabellos: Si estrangulas la lesión lo que se produce es un corte en el riego sanguíneo de manera descontrolada por lo que se puede generar necrosis, dolor severo, inflamación e infecciones peligrosas.

No use ácidos comerciales para verrugas: Los productos de venta libre suelen tener ácido salicílico u otros componentes agresivos. Si se aplica en el cuello pues de destruye el tejido sano y se producen quemaduras químicas severas con manchas difíciles de quitar.