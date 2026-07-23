15 manualidades que puedes hacer con material reciclado y no te llevan mucho tiempo
Solo necesitas cartón, papel, tijeras, y mucha imaginación para hacer de una tarde tranquila un proyecto familiar. Estas propuestas le van a fascinar
Hacer manualidades con materiales reciclados es una forma práctica y creativa de darles una segunda vida a objetos que normalmente terminarían en la basura. Además de ayudarte a ahorrar dinero, estos proyectos son perfectos para decorar tu hogar, organizar espacios o disfrutar de un pasatiempo sin dedicar varias horas.
En Pinterest puedes encontrar cientos de ideas para reciclar botellas, latas, cajas de cartón, frascos de vidrio y otros materiales de uso cotidiano. La mayoría de estas manualidades son fáciles de hacer, requieren pocos materiales y pueden terminarse en menos de una hora, por lo que son ideales para principiantes.
15 manualidades fáciles con material reciclado
- Macetas con latas de aluminio: Las latas de aluminio pueden transformarse en macetas modernas y decorativas. Solo necesitas pintarlas, forrarlas con cuerda de yute o decorarlas con tela para crear un detalle perfecto para plantas pequeñas.
- Portalápices con rollos de cartón: Los rollos de papel higiénico o de cocina son ideales para organizar el escritorio. Decóralos con papel reciclado, pintura o tela y únelos sobre una base de cartón.
- Floreros con botellas de vidrio: Las botellas de vidrio pueden convertirse en elegantes floreros. Píntalas con colores pastel, tonos mate o déjalas transparentes para conseguir un estilo minimalista.
- Canastas organizadoras con cajas de cartón: Las cajas de cartón son perfectas para fabricar organizadores resistentes. Forra el exterior con tela, papel decorativo o cuerda para darles un acabado más atractivo.
- Espejos decorados con cucharas de plástico: Las cucharas de plástico recicladas pueden formar un marco llamativo para un espejo. Solo debes pegarlas alrededor del cristal y pintarlas del color que prefieras.
- Portavelas con frascos de vidrio: Los frascos de vidrio son ideales para crear portavelas decorativos. Decóralos con encaje, cuerda de yute, pintura o pequeñas piedras para darles un toque especial.
- Joyeros con cajas pequeñas: Las cajas de cartón o de madera pueden convertirse en prácticos joyeros. Personalízalas con papel reciclado, tela, botones o recortes de revistas.
- Comederos para aves con botellas de plástico: Las botellas de plástico pueden reutilizarse para fabricar comederos para aves. Solo necesitas hacer algunas perforaciones y agregar una base para colocar las semillas.
- Posavasos con tapas de botella: Las tapas de plástico o metal pueden unirse para crear originales posavasos. Pégalas sobre una base de cartón grueso y protégelas con barniz para darles mayor resistencia.
- Marcos para fotografías con palitos de madera: Los palitos de helado son excelentes para fabricar marcos personalizados. Decóralos con pintura, botones, listones o figuras de foami para darles un estilo único.
- Bandejas decorativas con cartón grueso: El cartón grueso puede transformarse en bandejas ligeras y funcionales. Solo necesitas forrarlo con tela, papel estampado o cuerda para conseguir un acabado elegante.
- Organizadores para cables con tubos de cartón: Los tubos de cartón ayudan a mantener los cables organizados y libres de enredos. Decóralos con papel de colores y etiquétalos para identificar fácilmente cada cable.
- Lámparas decorativas con frascos de vidrio: Los frascos de vidrio también pueden convertirse en lámparas decorativas. Agrega luces LED en su interior para crear una iluminación cálida y acogedora.
- Adornos para pared con ramas recicladas: Las ramas secas pueden convertirse en originales decoraciones para la pared. Combínalas con cartón, tela, papel de colores o flores secas para crear un diseño natural y moderno.
- Flores decorativas con cartones de huevo: Los cartones de huevo son uno de los materiales reciclados más versátiles para hacer flores. Recorta cada compartimento, dale forma a los pétalos y píntalos con colores vivos para crear centros de mesa o adornos para cualquier rincón del hogar.