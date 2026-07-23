Cazzu responde a los ataques en su contra por BURLARSE de la derrota de México en el Mundial: “Tengo una hija mitad mexicana...no me siento representada por los futbolistas”

La trapera Cazzu originaria de Jujuy, en Argentina, recientemente realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en donde aprovechó para enviar un fuerte mensaje, esto luego de que algunos usuarios la atacaran debido a la filtración de un video en donde aparentemente la cantante se burlaría de la selección mexicana por su derrota en el mundial 2022 llevado a cabo en Qatar ya que en dicho clip la intérprete de “Mucha data” dice “Están tristes porque perdieron, no?”.

¿Qué dijo Cazzu luego de recibir críticas por burlarse de la selección mexicana?

A través de un en vivo la cantante argentina, ex pareja de Christian Nodal, expresó que se ha viralizado que su país es racista “cuando entro de repente todo mundo me odiaba”, fueron algunas de sus palabras ya que luego de que usuarios revivieran un video del pasado la cantante comenzó a recibir ataques en su contra. Sin embargo, “La Jefa” mencionó que ella no se sinete representada por los futbolistas ya que al menos en su país dicho deporte tiene un impacto muy importante, razón por la que incluso se para todo. “A mi no me gusta el fútbol masculino …y yo soy el tipo de persona que le cuesta mucho trabajo separar la obra del artista” fueron algunas de las palabras de la cantante ya que basó su comentario en que hay figuras dentro del deporte que han sido señalados por abusos y violencia, mismas que siguen ganando dinero y viajando a pesar de todo algo que “la ha decepcionado” por lo que ha decidido no formar parte de la afición.

Por otro lado, Cazzu mencionó que su hija es mitad mexicana ya que para ella no debe existir el racismo ni ninguna clase de odio entre las personas que son distintas por lo que incluso aprovechó para leer, ante la cámara, un fragmento de un libro que hablaba sobre el tema. Por su parte, la artista mencionó que su caso (de recibir críticas negativas) no ha sido el único ya que incluso recientemente Rosalía fue víctima de lo mismo debido a un error al compartir un video por equivocación sobre la selección argentina.

¿Qué se encuentra haciendo Cazzu actualmente?

A pesar de las recientes críticas que ha recibido Cazzu, la cantante se encuentra trabajando en su carrera profesional y continua con proyectos como su gira “LATINAJE”, misma que ha tenido un rotundo éxito. Por otro lado, acaba de lanzar un nuevo tema llamado “Chamaquito Remix” en colaboración con el trapero Eladio Carrion. Además de esto recientemente hizo su début en una película estrenada en plataforma de streaming, actuación con la que ha conquistado a todos y cada uno de sus seguidores.

