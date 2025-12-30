Viral: La gata más vieja del mundo cumplió 30 años, así fue su celebración

Es una realidad que los gatos viven más años que los perros; se estima que el tiempo de vida ronda entre los 13 y 20 años. Pero hay una gata que ha superado todos los pronósticos, puesto que cumplió 30 años, haciéndola la más vieja del mundo.

Para los amantes de los felinos, dicha noticia ha sorprendido a todos, incluso la ha hecho merecedora de un récord Guinness. Reconociendo su gran longevidad, te detallaremos cómo fue su celebración de cumpleaños.

¿Cuál es la gata más longeva del mundo?

Flossie es la gata más vieja del mundo; considerando que gran parte de los felinos viven hasta un máximo de 20 años, dicho gatito el 29 de diciembre cumplió sus 30 años, algo sorprendente para los que aman a dichos animales.

Año con año, la cuenta oficial de Record Guinness se encarga de enaltecer a la pequeña felina, resaltando que año con año logra convertirse en el gatito más longevo que sigue vivo. Vicky Green, quien ahora es la dueña de Flossie desde el 2022, explicó que al inicio fue compleja la adaptación, pero después de mucha paciencia se ha logrado un ambiente de confianza para todos.

Al darse a conocer su celebración de cumpleaños, fueron varios los usuarios que enviaron su mensaje de felicitaciones, quienes enviaron sus mejores deseos al pequeño felino, además de que otros dueños aprovecharon para contar que han tenido gatitos que han vivido más de 20 años.

¿Es Flossie la gata más longeva del mundo?

Hasta el momento, Flossie es la gata más vieja del mundo que sigue con vida, pero ha sido el portal de Record Guinness quien se ha encargado de detallar que antes había un michi de nombre Creme Puff, el cual vivió hasta los 38 años. Lamentablemente, falleció el 6 de agosto del 2005.

Aunque Flossie es sorda y presenta algunos problemas de visión, sigue estando muy activa, recibiendo todos los cuidados necesarios de su familia para mantenerse en buenas condiciones. Entre los usuarios, la celebración por cumplir 30 años continúa; muchos siguen enviando sus mensajes de felicitaciones al pequeño felino.