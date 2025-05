Ale Capetillo reaparece enferma tras su boda; este es su estado de salud

Han pasado solo algunos días desde que Ale Capetillo, una influencer y figura pública reconocida a lo largo del país, confirmó su unión en matrimonio con su hoy esposo. Desafortunadamente para su causa, la información que recientemente ha surgido es que padece una enfermedad, motivo por el cual no está de más conocer cuál es su estado actual de salud.

Fue durante este fin de semana que Ale Capetillo sorprendió a propios y extraños al entregarse en cuerpo y alma a su esposo, en una boda que se convirtió en el evento más importante del mes a nivel entretenimiento en México. No obstante, parece que la felicidad no duró mucho dado que la influencer se reportó enferma tan solo horas después de este importante acontecimiento.

¿Cuál es el estado de salud de Ale Capetillo?

Aprovechando el impacto que tiene precisamente en las redes sociales, Ale Capetillo compartió con sus miles de seguidores que el matrimonio que recientemente vivió generó consigo una fiesta por demás espectacular; sin embargo, la intensidad de la misma fue tan elevada que la dejó con agotamiento y fiebre, por lo que se reportó enferma en este inicio de semana.

“La fiesta fue tan dura que me dio fiebre, me estoy congelando, pero valió la pena. No tengo fuerza ni para estar viento todo lo que grabé de material”, explicó Ale Capetillo, quien si bien preocupó a sus miles de fanáticos con este mensaje, también reveló que, dentro de todo, se encuentra bien, por lo que solo resta esperar a que la enfermedad finalmente salga de su cuerpo.

¿Por qué lloró Ale Capetillo?

En medio de esta situación, Ale Capetillo ha tenido el tiempo para ver todo el contenido que grabó junto a su ahora esposo Nader, por lo que ambos se encuentran editando el video que pronto compartirán en redes. Ante esto, la influencer resaltó que estas imágenes han hecho que llore de felicidad, recordando el espectacular momento que vivió al lado del amor de su vida.