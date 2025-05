Hijo de Jenny Rivera debuta como cantante

El hijo de Jenny Rivera inició su paso por la música y por eso hizo el llamado a los medios que quisieran asistir para darle promoción al que es su primer EP. El joven de 24 años es el menor de los hijos de la “Diva de la Banda” y ante eso es el último intento que sus hijos tendrán para poner el apellido Rivera en lo más alto.

El nombre del muchacho puede encontrarse en las diferentes plataformas como Johnny 5, donde ya lanzó este álbum de cinco temas. Aquí es evidente que el cinco significa mucho para él, dado que el titular del ya mencionado EP es “5X5” y justo eso platicó con los micrófonos de Ventaneando.

Johnny López debuta en la música para seguir los pasos de Jenny Rivera

Este proyecto musical salió el pasado 23 de mayo, esto marcando el inicio de una carrera que esperan como fructífera. Johnny es el hijo de Jenny y Juan López y también es el último de los hijos de la cantante de banda. En las palabras compartidas a los medios dijo que es un trabajo hecho con el corazón, esperando que conecte con el público.

Claramente hay un homenaje a su papá, pero el legado musical de su madre es lo que lo llevó a intentar pelear en la industria por su sitio. Indicó que la propia Jenny estaría encantada de este trabajo, dado que lo produjo de manera independiente, con canciones en inglés y español. Los nombres de las composiciones son “One by One”, “Lamento Boliviano”, “Spirit in the Sky”, “72 (Part I)” y “5X5”.

¿El hijo de Jenny Rivera tiene contacto con su familia?

En toda la charla se mostró agradecido con todos y en especial con sus hermanos, quienes han sido pilar en su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, dijo que además de la “Chqiuis” (quien incluso lo felicitó), no tiene contacto con todos de manera muy profunda. Es decir, hay un claro distanciamiento con sus tíos y demás personajes dentro de la dinastía Rivera.

