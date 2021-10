¿Quién era la mujer que murió por disparo de Alec Baldwin?

El nombre de Alec Baldwin no deja de ser tendencia en los medios nacionales e internacionales, después de que disparó accidentalmente a una fotógrafa durante la filmación de la película Rust.

Se trata de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película Rust y quien estaba al pendiente de otros detalles de la producción de vaqueros grabada en Nuevo México.

Halyna fue llevada al Hospital de la Universidad de Nuevo México en helicóptero, pero horas más tarde se dio a conocer su fallecimiento.

Joel Souza, director de la película Rust, también fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en ambulancia, aunque aún se desconocen los detalles de su salud.

¿Quién era Halyna Hutchins, fotógrafa que perdió la vida durante la filmación de Rust?

Halyna Hutchins nació en Ucrania, pero pasó su infancia y adolescencia en una base militar en el Ártico.

En su juventud estudió periodismo en la Universidad de Kiev, pero posteriormente se trasladó a Reino Unido para trabajar en diversos documentales.

Finalmente se mudó a Los Ángeles, California, donde tuvo la oportunidad de participar en 49 películas, videos y programas de televisión, además de continuar sus estudios en el American Film Institute.

Entre sus proyectos más destacados sobresalen A Luv Tale: The Series, The Mad Hatter, Darlin, Snowbound, Diane, Jerry and Friends y Blindfire.

Uno de sus últimos proyectos fue Archenemy, cinta protagonizada por Joe Manganiello y quien fue llamado “estrella emergente” por la revista American Cinematographer en 2019.

