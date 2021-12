Caso de Alec Baldwin da giro inesperado a un mes de trágica muerte.

Alec Baldwin continúa en el ojo del huracán tras disparar accidentalmente a la fotógrafa Halyna Hutchins en el set de la película Rust el pasado jueves 21 de octubre.

A más de dos meses del incidente, el caso dio un giro inesperado con las declaraciones de la armera Hannah Gutiérrez-Reed y que fueron retomadas por la agencia AFP.

La mujer confesó a la policía que no revisó bien el arma con la que Alec Baldwin disparó accidentalmente en el set del filme estilo western.

Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a investigar cómo es que las balas reales llegaron a el arma que se usó en la escena del famoso actor neoyorquino.

Hannah Gutiérrez-Reed fue interrogada y declaró que ella cargó el arma Colt. 45 con cinco balas falsas, aparato que “no checó demasiado”.

El descuido sucedió después del almuerzo, ya que Hannah guardó el arma en un cofre que más tarde se abrió para la escena. La pistola se la entregó a otro miembro del equipo, justo antes de escuchar el disparo en el que falleció la directora de fotografía en pleno set.

Hannah confesó que su error fue no revisar la pistola después del almuerzo: “Tuvimos siempre el arma antes de eso, y nada pasó, y no estaba ahí, y no se suponía que ellos halaran el martillo del arma”, declaró.

El futuro de Alec Baldwin corre peligro

Alec Baldwin enfrenta algunas demandas tras disparar accidentalmente a Halyna Hutchins, ya que se le acusa de “disparar sin razón”.

El artista podría enfrentar cargos criminales luego de la muerte de Halyna Hutchins, ya que en la escena debía apuntar directo a la cámara en la que estaba la fotógrafa, pero no debía abrir fuego en ese momento.

También se asegura que el set de filmación no contó con las medidas de seguridad necesarias, razón por la que varias personas renunciaron al proyecto.

Se investigan todos los detalles en el set, ya que la agencia AFP asegura la existencia de más de 500 balas incautadas por la policía, algunas de ellas falsas y otras reales.

