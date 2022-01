FOTOS | A Aleida Núñez le gustan mayores, de esos que llaman señores...

La estrella de la pantalla chica confesó que sí está de romance con un hombre mayor y no le provoca insomnio que crean que es su sugar daddy.

Hace un par de días Aleida Núñez celebró su cumpleaños 41 y durante el festejo la actriz mexicana compartió en sus redes sociales el impactante regalo que le realizó su novio, el multimillonario Bubba Saulsbury, ¡un impresionante arreglo floral, que incluía dos mil rosas rojas!

El lujoso regalo generó polémica entre sus seguidores, quienes lanzaron comentarios negativos sobre su relación, pues llamaron al petrolero de 51 años de edad, su ‘sugar daddy’.

Ante esto, Aleida aseguró que no está con el empresario por interés: “Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera y la verdad no me ofende. Me da risa porque pues ustedes ya saben todo lo que he trabajado en novelas, en teatro, en series, en shows. Yo les digo que vivan su vida y me dejen vivir la mía. Yo la estoy pasando muy bien, créanme que no estoy nada preocupada, al contrario, yo les deseo que encuentren también una persona que las consienta, que las quiera, que les trate bien”.