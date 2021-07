Alejandra Ávalos sale en defensa de Sarita Sosa; ataca a Anel Noreña.

La polémica en torno a la herencia de José José, suma un nuevo capítulo. Y es que mientras los hermanos mayores de Sarita Sosa afirman que la cantante miente y que podría ir a la cárcel, Alejandra Ávalos apuntó contra Anel Noreña, madre de José Joel y Marysol Sosa.

“Las Saras”, como se conoce a Sarita y a su mamá Sara Salazar, iniciaron una demanda en Miami para ser las únicas administradoras de los bienes del “Príncipe de la canción”, afirmando que la hija menor del cantante es la “única heredera”.

Por ello, Alejandra Ávalos salió a hablar en defensa de la joven y sostuvo que está en su derecho de reclamar lo que le corresponde del testamento.

A su vez, Ávalos retó a Anel Noreña ante las cámaras de Ventaneando a que compruebe que ella es la verdadera heredera universal del cantante.

Te puede interesar: ¿Qué busca Sarita Sosa de la herencia del fallecido José José?

“Yo digo que papelito habla, que lo enseñe y ya después que nos lo enseñe a todos, que tenemos curiosidad, podremos decir ‘mira, sí’. Claro que no le creo (a Anel Noreña). Yo creo que todo se puede comprobar a través de que nos escanee este documento que todos esperamos ver y que no ha salido a la luz nunca y que no nos comprueba nada, de ninguna de las dos partes”, señaló.

Y dijo que está de acuerdo con la postura de Sarita de pelear por su parte de la herencia. “Ante la ley de Estados Unidos y este último matrimonio, legalmente ella es la hija de José en Estados Unidos a lo mejor ella lo está haciendo como un trámite personal, porque yo cuando en su momento, en México tramité un divorcio eclesiástico el interesado era quien particularmente quería hacer ese trámite y no se lo dan a los dos, se lo dan a la persona que lo pide. El que promueve esa búsqueda es por derecho propio y lo quiere saber él solito, hay que investigar eso”, cerró.

También te puede interesar: Sarita Sosa se niega a ser desheredada por su papá José José.